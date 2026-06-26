Schliengener Kitagebühren: Gemeinderat lehnt jegliche Erhöhung ab

Eine Erhöhung der Elternbeiträge für Krippen- und Kindergartenplätze, die zum 1. September geplant war, wird es in Schliengen nicht geben.
Der ursprünglich von der Schliegener Verwaltung vorgesehene Zuschlag von 15 Prozent gegenüber den bestehenden Beiträgen ist damit vorerst ebenso von Tisch, wie der erst am Vorabend der Gemeinderatssitzung im Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales ausgearbeitete Kompromiss. Dieser sah vor, zunächst nur die Gebühren für die Kindergärten um 11,5 Prozent anzuheben. Krippengebühren sollten erst steigen, wenn diese niedriger werden als das Doppelte dessen, was die Betreuung für Über-Dreijährige bei gleicher Betreuungszeit kostet.