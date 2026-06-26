Schliengener Kitagebühren: Gemeinderat lehnt jegliche Erhöhung ab

Eine Erhöhung der Elternbeiträge für Krippen- und Kindergartenplätze, die zum 1. September geplant war, wird es in Schliengen nicht geben.

Der ursprünglich von der Schliegener Verwaltung vorgesehene Zuschlag von 15 Prozent gegenüber den bestehenden Beiträgen ist damit vorerst ebenso von Tisch, wie der erst am Vorabend der Gemeinderatssitzung im Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales ausgearbeitete Kompromiss. Dieser sah vor, zunächst nur die Gebühren für die Kindergärten um 11,5 Prozent anzuheben. Krippengebühren sollten erst steigen, wenn diese niedriger werden als das Doppelte dessen, was die Betreuung für Über-Dreijährige bei gleicher Betreuungszeit kostet.

Derzeit müssen Eltern für Unter-Dreijährige (U3) je nach Betreuungszeit zwischen 365 Euro (fünf Stunden) und 512 Euro (9,5 Stunden) monatlich berappen, 125 beziehungsweise 290 Euro sind es für Über-Dreijährige (Ü3) bei entsprechenden Betreuungszeiten. Eine Erhöhung um 15 Prozent hätte Beiträge zwischen 410 und 799 Euro für U3-Jährige sowie 170 bis 333 Euro für Ü3-Jährige bedeutet.

Damit wäre Schliengen dem Ziel der kommunalen Landesverbände nahegekommen, die für die Kindergärten einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge vorsieht. In Schliengen läge man bei 18,1 Prozent statt derzeit 15,7. Bei einer Beitragssteigerung um 11,5 Prozent würde der Kostendeckungsgrad rund 17,5 Prozent betragen, Eltern müssten dann monatlich 407 bis 775 Euro für ihre U3-jährigen Zöglinge zahlen beziehungsweise und 139 bis 323 Euro für die älteren.

Ein Plädoyer dafür, die Beitragserhöhung auszusetzen hielt zu Beginn der Sitzung, wie zuvor schon im Ausschuss, die Vorsitzende des Elternbeirats des Kindergartens „Sonnenschein“, Mareike Sommerhalter. „15 Prozent sind sehr viel für ohnehin schon wirtschaftlich stark belastete junge Eltern“, gab sie zu bedenken. Das gelte insbesondere für die Krippen-Beiträge, die jetzt schon weit mehr als doppelt so hoch sind wie die Kita-Gebühren.

Junge Familien nicht belasten

Die Räte waren sich fraktionsübergreifend aber ohnehin einig darüber, dass es dem bisherigen Vorgehen der um Familienfreundlichkeit bemühten Kommune mit moderaten Grundstückspreisen und gut ausgestatteten Kindergärten und Schulen widerspreche, ausgerechnet junge Familien stärker zu belasten.

Schon im Herbst, im Zuge der Haushaltsplanberatungen, hatte der Gemeinderat höhere Kindergartengebühren abgelehnt, weil junge Familien oft in einer schwierigen Situation und besonders belastet seien, erinnerte Thomas Sattler (FW), der sich verärgert über die kurzfristig einberaumte Sitzung des Ausschusses zeigte. Er bat erneut um höhere Kostentransparenz und verlässliche Zahlen zur Auslastung der Kita- und Krippengruppen.

Defizit bei den Kindergärten liegt bei 2,1 Millionen Euro

Zudem stünde die Gemeinde im Vergleich zu manch anderen Kommunen gut da. Sie könne sich Investitionen in Höhe von vier Millionen ohne Darlehensaufnahme leisten, die Pro-Kopf-Verschuldung liege bei null, es seien einige Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen zu erwarten und weiteres Geld aus dem Investitionsprogramm des Bundes. „Es ist nicht einzusehen, dass man gerade jungen Familien mit Kindern mehr Geld abknöpft“, war er sich mit anderen aus dem Ratsrund einig.

Karsten Willmann (Grüne) schlug eine Querfinanzierung vor, um Defizite bei den Kindergärten über andere Haushaltsposten abzufedern. Das allerdings sei fiskalisch schwierig, ließ Kämmerer Johannes Sattler wissen. Defizite ließen sich zwar über Verkaufserlöse decken, dies seien aber nur Einmaleffekte. Laufende Ausgaben, vornehmlich Personalkosten, müssten über den laufenden Haushalt finanziert werden. Und eben über Elternbeiträge, die deshalb jährlich angepasst würden.

Bürgermeister Christian Renkert verwies darauf, dass das Defizit bei den Kindergärten aktuell immerhin 2,1 Millionen Euro betrage. Von den Gesamteinnahmen in Höhe von 1,8 Millionen Euro tragen Eltern 621.500 Euro bei.

Kämmerer: „Es geht nicht um Gewinnmaximierung“

Einhellig sprach sich das Gremium dafür aus, es beim derzeitigen Deckungsgrad zu belassen. Zudem könnten sinkende Geburtenraten zu möglichen Gruppenschließungen führen, hieß es im Ratsrund. Zu der deshalb geforderten Bedarfsplanung sagte Renkert, sie liefere selten gesicherte Daten, die Gruppenauslastung sei dynamisch und derzeit herrsche fast vollständige Belegung. Aber man müsse sich des Themas annehmen.

Zu Unrecht als Gebühreneintreiberin an den Pranger gestellt sah Kämmerer Sattler die Verwaltung am Ende der Diskussion. „Es geht nicht um Gewinnmaximierung“, betonte er, aber es sei die Aufgabe der Kämmerei, vorzuschlagen, was aus finanzieller Sicht gemacht werden sollte.

Entscheidungen über die Sozialverträglichkeit von Maßnahmen müssten im Ratsrund getroffen werden – auch mit der Konsequenz, dass in anderen Bereichen gekürzt werden müsse. Im Übrigen sehe die Haushaltssituation nach aktuellem Stand etwas besser aus als gedacht.