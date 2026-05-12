Schliengen: Wo die Markgräfler Weinpromenade auf Töpferkunst trifft

Die Markgräfler Weinpromenade lädt ein, einen Blick hinter die Kulissen des regionalen Weinbaus zu werfen. Auf dem Weingut Harteneck gibt es außerdem einen Keramikmarkt.
39 Weingüter aus dem Markgräflerland laden am kommenden Wochenende zur „Markgräfler Weinpromenade“ ein – einer rund 60 Kilometer langen Weinreise zwischen Freiburg und Weil am Rhein. Der Schliengener Bio-Winzer Thomas Harteneck verbindet auf seinem Weingut an diesem Tag die Weinverkostung mit einem Keramikmarkt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt er, was hinter dem Konzept steckt.