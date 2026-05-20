Schlechte Nachricht für Fußballfans: Kein Public Viewing zur WM in Freudenstadt geplant – was dahinter steckt

Fußball-Fans aus Freudenstadt müssen sich zur WM einen anderen Ort zum Mitfiebern der Spiele suchen – denn auf dem Marktplatz findet kein Public Viewing statt. Was die Stadt dazu sagt.
Public Viewing gehört für viele Menschen genauso zur Fußball-Weltmeisterschaft wie die Spiele selbst. Für viele ist das gemeinsame Anschauen auch erst der Grund, sie zu verfolgen. Auch in Freudenstadt zog die Liveübertragung regelmäßig hunderte bis tausende auf den Marktplatz – zuletzt bei der Europameisterschaft 2024.