Schlager in Burladingen: Albert Hauser greift nach der Stauferkrone

Der Burladinger Schlagersänger Albert Hauser hat sich beim Schlager-Wettbewerb Stauferkrone 2026 beworben. Dort war er schon einmal erfolgreich.
Zusammen mit seiner Duett-Partnerin Andrea hat Albert Hauser da vor zwei Jahren den Publikumspreis abgesahnt und sogar der bekannte Komponist Ralf Siegel schüttelte beiden die Hand. Danach hat die Sängerin Andrea sich aber von der Bühnenkarriere verabschiedet. Und so will es Albert Hauser im nächsten Jahr bei der Stauferkrone mit seinem neuen Titel: „Das ist wie Sternenstaub“, als Solosänger versuchen.