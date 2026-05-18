Schlager in Aftersteg: Biergarteneröffnung am Gasthof Schwarzwälder in Aftersteg mit Hansy Vogt

1 Hansy Vogt brachte Schwung in die Biergarteneröffnung in Aftersteg. Foto: Ulrike Jäger In Todtnau-Aftersteg startet die Biergartensaison.







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Unter dem Motto „Schlag auf Schlager“ sorgte Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt bei einem frühlingshaften Sonne-Wolken-Mix mit Klassikern wie der „Schwarzwaldmarie“ und „Ein Herz wie ein Bergwerk“ für Stimmung im Biergarten des Gasthofs „Schwarzwälder“ in Aftersteg. Für Bewirtung sorgten Mike Kiefer und Sabine Rehm sowie Team mit deftigen und süßen Schwarzwälder Spezialitäten. Die Gäste, die aus der Region, aber auch aus Schwaben und Thüringen kamen, feierten trotz frischer Temperaturen begeistert mit, zogen mit einer Polonaise durch die Gartenwirtschaft und forderten einige Zugaben, die Vogt ebenso bereitwillig gab wie die gewünschten Autogramme.