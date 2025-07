1 Die BUND-Vorsitzende Martina Schwinger (v. l.) und ihre Helfer Herbert Mayer, Walter Lacher und Thomas Sommerhalter stellten am Dienstag die Informationstafeln auf. Foto: Alexander Anlicker Die Ortsgruppe Schliengen-Bad Bellingen des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland macht auf ein schützenswertes Geotop aufmerksam.







Folgt man dem Wanderweg mit der gelben Raute von Obereggenen in Richtung Sankt Johannesbreite, kommt man am Wegweiser „Am Quelltopf“ (370 Meter) vorbei. Wer jetzt dem kleinen Weg nach rechts in Richtung Hagschutz folgt, geht zunächst einige Meter bergab, bis auf der linken Seite ein kleiner Hügel erscheint. Auf dessen Kuppe befindet sich eine Quelle.