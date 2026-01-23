Schienenersatzverkehr: Warum es in Grenzach zu Beschwerden kam

1 Die Parkbuchten in der Scheffelstraße waren in der vergangenen Woche häufig durch die Busse des Schienenersatzverkehrs belegt. Foto: Rolf Rombach Die baustellenbedingte Knappheit an öffentlichen Parkplätzen im Bereich der Neuen Mitte Grenzach wurde durch Busse des Schienenersatzverkehrs noch verschärft. Das sorgte für Unmut.







Für einige Unzufriedenheit sorgte in der vergangenen Woche die Sperrung der Hochrheinbahn. Die Züge fuhren von und nach Basel lediglich bis Grenzach, wo mehrere Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) für die Weiterfahrt Richtung Osten warteten. Auf Nachfrage bei der Pressestelle der Gemeinde Grenzach-Wyhlen stellte sich nun heraus, dass die Busfahrer, die vorrangig aus dem Stuttgarter Raum kamen, in ihren Wartezeiten im falschen Bereich standen. „Sie hatten eigentlich Stellplätze in der Emil-Barell-Straße zugewiesen bekommen, welche sie aber fälschlicherweise nicht genutzt haben“, teilte Rathaussprecherin Stephanie Senn auf Anfrage unserer Zeitung mit.