Scheibenfeuer in Eichholz: Das Feuer lodert nun im Krandel

Scheibenfeuer in Eichholz im Kleinen Wiesental Foto: Yvonne Rünzi Im Kleinen Wiesental flogen zum letzten Mal in diesem Jahr die glühenden Scheiben ins Tal.







Zum letzten Mal flogen in diesem Jahr glühende Holzscheiben ins Tal, unter anderem im Ortsteil Eichholz. Die Weidegemeinschaft Eichholz hatte an neuer Stätte, im Krandel, ein stattliches Feuer gerichtet. Um die Häuser des Weilers zu schützen zog man vom bisherigen Standort, den beliebten Eichholzer Pavillon, auf das Grundstück der Familie Mäder um. Viele Besucher, einheimische und auswärtige, fanden sich ein, machten es sich auf Bänken und Baumstämmen gemütlich und genossen das perfekte Wetter. Ein rundum gelungener Abend, dessen Erlös der Weidegemeinschaft zu Gute kommt.