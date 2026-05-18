Scharfe Kritik an Tübingens OB: Boris Palmer fordert Nilgans-Abschuss – Tierschützer aus Horb kontern

Es ist seit Wochen ein Aufregerthema: Tübingens OB Boris Palmer gegen die Nilgänse am Neckar. Tier- und Naturschützer aus Horb kontern seiner Abschuss-Aufforderung.
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) hat Nilgänsen eine klare Haltung gegenüber: Er will sie „hier“ nicht haben. Das macht er seit mehreren Wochen immer wieder in verschiedenen Beiträgen in den Sozialen Medien deutlich; fordert beispielsweise Jäger auf, die invasive Art zu erschießen oder berichtet von Zerstörung durch die Vogelart.