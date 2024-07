Sehen Sie den historischen Festzug beim Schäferlauf Wildberg am Sonntag ab etwa 14.30 Uhr live auf unserem YouTube-Kanal.

Im vorderen Teil historisch verbrieft, im hinteren eher am Zeitgeist orientiert: Der Festzug zum Wildberger Schäferlauf ist eines der Kernelemente und ein Highlight des Heimat- und Brauchtumsfestes.

Spätestens zu diesem Ereignis reisen am Schäferlauf-Sonntag wahre Besucherströme an. Männer, Frauen und Kinder säumen die Straßen in der Wildberger Kernstadt auf dem Weg vom Rathaus bis zum Schäferlaufplatz und warten sehnsüchtig darauf, die zahlreichen Gruppen zu sehen. Wir begleiten das Spektakel im Livestream:

Zahlreiche Helfer sind an dem Festzug beteiligt, auch wenn sie nicht in einer Gruppe mitlaufen. Sie helfen an der Aufstellfläche, begleiten den Festzug und unterstützen die mitziehenden Gruppen, Reiter und Kutscher.