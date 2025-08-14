Schädling im Markgräflerland: Es gibt weitere Funde der Rebzikade

Auch in Teilen von Efringen-Kirchen, Fischingen, Weil am Rhein und Buggingen ist die Amerikanische Rebzikade entdeckt worden.
Die Amerikanische Rebzikade hat sich weiter ausgebreitet. So sind nun auch im Süden Teile von Efringen-Kirchen, Fischingen, Haltingen, Ötlingen und Weil am Rhein betroffen, teilt Weinbauberater Joscha Mattmüller mit. Richtung Norden gab es auch einen Fund in Buggingen. Durch ein verstärktes Fallennetzwerk um Buggingen herum wird nun versucht, die betroffenen Gebiete genau zu definieren. Die Befallskarte wird in den kommenden Tagen erneuert.