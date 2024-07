Schäden an der Fassade: Regen wird zum Problem für Freiburger Uni-Bibliothek

Schäden an der Fassade

1 In der Freiburger Universitätsbibliothek gibt es Probleme mit dem Dach. An mehreren Stellen regnet es hinein. Eimer und Wannen sorgen vorübergehend für Abhilfe. Foto: Alexander Blessing

Die notwendigen Nacharbeiten an der Gebäudefassade der Universitätsbibliothek in Freiburg dauern länger als geplant. Erst im Herbst sollen diese abgeschlossen sein. Der viele Regen der vergangenen Tage sorgt derzeit im Inneren für neue Probleme.









Die 2015 fertiggestellte Unibibliothek (UB) in Freiburg bleibt eine Baustelle. Die bis Ende Mai vorgesehenen Nachbesserungen an der Gebäudehaut ziehen sich nun bis in den Herbst hinein. Das hat Ole Nahrwold, der Leiter der für die UB zuständigen Freiburger Außenstelle des Landesamts Vermögen und Bau Baden-Württemberg, auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt.