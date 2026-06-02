SC Lahr kämpft um die Oberliga: Vom Vaterglück ins Relegationsglück?

Der SC Lahr will in die Oberliga. Der erste Schritt ist das Duell gegen den FC Bruchsal. Für den Dribbler Fries gab es nur wenige Tage vor dem großen Spiel Familienzuwachs.
Relegation zur Oberliga: SC Lahr - 1. FC Bruchsal (Donnerstag, 18 Uhr). Fünf Jahre ist es her, seit der SC Lahr das letzte Mal um einen Platz in der Oberliga gekämpft hat. Beim Relegationsspiel am Donnerstag an der Dammenmühle treffen die Lahrer Kicker zum ersten Mal auf ihre Gegner aus Bruchsal. Ein Sieg nach Hin- und Rückspiel bedeutet aber noch nicht den Aufstieg. Um in der kommenden Saison in der fünften Liga mitzukicken, muss das Team im nächsten Schritt auch noch gegen den württembergischen Gegner aus Holzhausen gewinnen.