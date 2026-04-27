SC Freiburg vor Höhepunkt: XXL-Rotation vor einem der größten Spiele der Vereinsgeschichte

Die 0:4-Niederlage des SC Freiburg gegen den BVB war das Ende einer unglücklichen Woche. Und gleichzeitig der Startschuss für die Vorbereitung auf eines der größten Spiele.
Mental war das bittere Pokal-Aus des SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart am Sonntag zwar verdaut, körperliche Abnutzungserscheinungen hatten die 120 Minuten am Donnerstag aber dennoch hinterlassen. SC-Trainer Julian Schuster hatte daher fast keine andere Möglichkeit, als vor dem Spiel bei Borussia Dortmund die große Rotationsmaschinerie anzuschmeißen. Mit Matthias Ginter, Johan Manzambi, Yuito Suzuki und Jordy Makengo blieben gar vier Spieler aus der Pokal-Startelf ganz zu Hause.