SBFV-Pokalfinale in Offenburg: So kamen Villingen und Bahlingen ins Finale, Torjäger und eine Überraschung
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Torwart Andrea Hoxha und Coach Matthias Uhing bejubeln den Halbfinalsieg gegen Denzlingen. Foto: Marc Eich

Wer sind die besten Torjäger des FC 08 und des Bahlinger SC, wie oft haben die Finalisten den Cup schon gewonnen, wen mussten beide Teams zuvor ausschalten? Das sind die Antworten.

Wer hätte dies gedacht? Mit Rekordpokalsieger FC 08 und Titelverteidiger BSC treffen am Samstag (13.30 Uhr, umfangreicher Liveblog auf www.schwarzwaelder-bote.de) im Karl-Heitz-Stadion zwar zwei echte Schwergewichte des südbadischen Amateurfußballs aufeinander, doch der elffache Sieger aus Villingen und der vierfache Gewinner aus Bahlingen standen sich noch nie in einem Endspiel gegenüber.

 

Das sind weitere Zahlen und Fakten der beiden Kontrahenten in Offenburg.

Der Weg ins Finale

FC 08 Villingen: 1. Hauptrunde: 7:0 beim ESV Südstern Singen. 2. Hauptrunde: 7:1 bei der SpVgg. F.A.L. Achtelfinale: 7:1 beim SV Denkingen. Viertelfinale: 4:2 gegen den SV Laufenburg. Halbfinale: 3:1 gegen den FC Denzlingen.

Bahlinger SC: 1. Hauptrunde: SV Mundingen – Bahlinger SC 0:3. 2. Hauptrunde: Freiburger FC – Bahlinger SC 0:4. Achtelfinale: FC Auggen – Bahlinger SC 0:3. Viertelfinale: Bahlinger SC – FC Teningen 2:0. Halbfinale: SC Lahr – Bahlinger SC 0:1.

Beste Torschützen

FC 08 Villingen: Christian Derflinger (11 Tore), Fabio Pfeifhofer (7) und Gian-Luca Feißt (7). Bahlinger SC: Erijon Shaqiri (5), Rico Wehrle (5), Alex Echner (4) und Hasan Pepic (4).

Ligabilanz

FC 08 Villingen: 8. der Oberliga BW nach 33 von 34 Spieltagen, 47 Punkte, 53:52 Tore.

Bahlinger SC: 18. (Schlusslicht und Absteiger in die Oberliga BW) nach 34 von 34 Spieltagen, 22 Punkte, 34:75 Tore.

 