SBFV-Pokalfinale in Offenburg: So kamen Villingen und Bahlingen ins Finale, Torjäger und eine Überraschung

So kamen Villingen und Bahlingen ins Finale, Torjäger und eine Überraschung

1 Torwart Andrea Hoxha und Coach Matthias Uhing bejubeln den Halbfinalsieg gegen Denzlingen. Foto: Marc Eich Wer sind die besten Torjäger des FC 08 und des Bahlinger SC, wie oft haben die Finalisten den Cup schon gewonnen, wen mussten beide Teams zuvor ausschalten? Das sind die Antworten.







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Wer hätte dies gedacht? Mit Rekordpokalsieger FC 08 und Titelverteidiger BSC treffen am Samstag (13.30 Uhr, umfangreicher Liveblog auf www.schwarzwaelder-bote.de) im Karl-Heitz-Stadion zwar zwei echte Schwergewichte des südbadischen Amateurfußballs aufeinander, doch der elffache Sieger aus Villingen und der vierfache Gewinner aus Bahlingen standen sich noch nie in einem Endspiel gegenüber.