SBFV-Pokalfinale in Offenburg: Schwacher Rekordsieger FC 08 Villingen muss Bahlingen gratulieren

Das Dutzend ist nicht voll! Oberligist FC 08 verliert vor 2692 Fans gegen Titelverteidiger Bahlingen mit 0:1 (0:0). Der Regionalligist steht damit in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Es war eine echte Hitzeschlacht im Karl-Heitz-Stadion, welche die Fans in Offenburg im Rahmen des Finaltages der Amateure erlebten. Am Ende bejubelte der FC 08 Villingen gegen den Titelverteidiger vom Kaiserstuhl nicht den zwölften Titel. Über 95 Minuten war der FC 08 viel zu harmlos, hatte keine echte Torchance gegen die auch läuferisch besseren Kaiserstühler.

Um 15:24 Uhr war die Enttäuschung bei den vielen mitgereisten Fans aus Villingen, bei den Trainern um Matthias Uhing („Wir hatten eine perfekte Unterkunft, eine perfekte Vorbereitung in Offenburg“), bei den Spielern, bei Sport-Geschäftsführer Marcel Yahyaijan oder den Vorständen um Frederick Bruno, der selbst nicht auf dem Spielberichtsbogen stand, riesengroß.

Die Personalien

Rund drei Stunden zuvor sind die Aufstellungen da. Coach Matthias Uhing nahm im Vergleich zum jüngsten 2:1 in Hollenbach zwei Veränderungen in der Startelf vor. Klar war schon im Vorfeld, dass Stammkeeper Andrea Hoxha für Kevin Ehmann zwischen den Pfosten stehen wird.

Zudem spielte „Zauberfuß“ Christian Derflinger von Beginn an. Dafür schaute sich der zuletzt so starke Sturm-Youngster Gian-Luca Feißt das Pokalfinale zunächst von der Bank aus an – genauso Nico Hug.

Bei den Bahlingern stand mit Goalie Dennis Klose ein Ex-Nullachter wie erwartet in der Startelf. Samet Yilmaz und Ibrahima Diakité waren Ergänzungsspieler.

Die erste Hälfte

Abtasten, nur keinen Fehler machen, dies war auf beiden Seiten das Motto in der ereignisarmen ersten Viertelstunde. Der von BSC-Fans von Konfetti „bewucherte“ Bahlinger Strafraum war für die Nullachter, die in der Defensive auf eine Dreierkette setzten, zunächst ein Tabu, genauso musste auf der anderen Seite 08-Keeper Andrea Hoxha nie richtig eingreifen.

Dies änderte sich in der 17. und der 18. Minute. Mit zwei echten Glanzparaden gegen Alex Echner und Rico Wuttke verhinderte der Goalie die Führung des Titelverteidigers.

Viele 08-Fans hatten sich auf den Weg nach Offenburg gemacht. Foto: Marc Eich

Nach der Trinkpause reagierte der frühere albanische U21-Nationaltorhüter zum dritten Mal stark, nun per Fuß gegen Echner (30.).

Villingen wirkte in der Offensive weiter gehemmt, wenn der FC 08 auch bis zur Pause etwas mehr Ballbesitz hatte. Es dauerte 41 Minuten, bis Kapitän Nico Tadic einen ersten Schuss abgab – weit am Klose-Gehäuse vorbei. Matthias Uhing musste sich in der Halbzeit etwas einfallen lassen.

Die zweite Hälfte

Ohne Wechsel ging es weiter – und mit weiter auf das 1:0 drängende Kaiserstühler, das Erijon Shakri (53.) knapp verpasste. Fünf Minuten später kam Gian-Luca Feißt vor 2692 Zuschauern für den unauffälligen Christian Derflinger. Während der FC 08 weiter auf eine echte Möglichkeit wartete, vergab der Bahlinger Rico Wehrle (63.).

Zweikampf zwischen dem Nullachter Georgios Pintidis (rechts) und Erijon Shaqiri. Foto: Marc Eich

Dem gerade eingewechselten Bahlinger Marco Rienhardt (68.) ging nach einem starken Solo die Kraft beim Abschluss aus, Hoxha nahm den Ball ohne Probleme auf.

Sorgte die zweite Trinkpause für mehr 08-Offensivpower? Nicht wirklich.

Bei den Villingern ersetzte Noah Haller den angeschlagenen Jonas Busam (76.). Dann forderten 08-Fans einen Elfer, Angelo Rinaldi war zu Boden gegangen. Doch der Pfiff blieb aus.

Wenig später folgte der Schock aus Villinger Sicht. Einen Eckball von Hasan Pepic konnte der FC 08 nicht klären: Elvir Zukaj (78.) köpfte aus kurzer Distanz ein.

Schaffte der Rekordpokalsieger noch die Wende? Nein, obwohl Villingen noch einmal alles versuchte. Um 15:24 Uhr, nach der fünf Minuten langen Nachspielzeit, pfiff Schiedsrichter Marvin Maier das einseitige Finale ab.

Am Ende war es ein verdienter Sieg des Titelverteidigers, der gegen harmlose Nullachter keine echte Chance zugelassen hatte. Der Matchplan von Matthias Uhing war im Karl-Heitz-Stadion nicht aufgegangen.

Statistik

FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger, Busam (76. Haller), Liserra – Pintidis (90. Y. Spät), Tadic, Glück (83. Pfeifhofer), Derflinger (58. Feißt), Albrecht (90. +1 J. Spät), Rinaldi – Müller.

Bahlinger SC: Klose – Zukaj, Herrmann, Shaqiri (66. Rienhardt), Walz (90. + 3 Scholl), Wehrle, Echner, Köbele, Wuttke, Schmidt, Pepic (82. Yilmaz).

Tore: 0.1 Zukaj (78.).

Schiedsrichter: Marvin Maier (TuS Windschläg); Assistenten Luigi Satriano (FC Zell i. W.) und Arne Baumer (FV Sulz); vierter Offizieller Sven Pacher (FC Brigachtal).

Gelbe Karten: Liserra, Krieger/Köbele.

Zuschauer: 2692.