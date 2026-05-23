SBFV-Pokalfinale in Offenburg: Schwacher Rekordsieger FC 08 Villingen muss Bahlingen gratulieren

Das Dutzend ist nicht voll! Oberligist FC 08 verliert vor 2692 Fans gegen Titelverteidiger Bahlingen mit 0:1 (0:0). Der Regionalligist steht damit in der ersten Runde des DFB-Pokals.
Es war eine echte Hitzeschlacht im Karl-Heitz-Stadion, welche die Fans in Offenburg im Rahmen des Finaltages der Amateure erlebten. Am Ende bejubelte der FC 08 Villingen gegen den Titelverteidiger vom Kaiserstuhl nicht den zwölften Titel. Über 95 Minuten war der FC 08 viel zu harmlos, hatte keine echte Torchance gegen die auch läuferisch besseren Kaiserstühler.