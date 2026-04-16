SBFV-Pokalfinale 2026: Alles zum Südbaden-Gipfel – was der Sieger bekommt, neuer Ort im Gespräch

Villingen und Bahlingen bestreiten am 23. Mai das Pokal-Finale. Wie viel Geld bekommt der Sieger, wo findet das Endspiel statt, was meint der 08-Trainer? Wir haben die Antworten.
SBFV-Pokal: Sicher ist, dass das Endspiel am Samstag, 23. Mai, im Rahmen des Finaltages der Amateure stattfinden wird. „Es wird noch etwas dauern, bis die Anstoßzeit feststeht“, verweist Johannes Restle darauf, dass dies auch von den ARD-Planungen, das Erste wird in vier Live-Konferenzen (Anstoßzeiten: 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr) die Endspiele der 21 Landesverbände übertragen, abhängt. „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagt der Geschäftsführer des Südbadischen Fußballverbandes.