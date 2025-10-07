Sanierungsmaßnahme in Hornberg: So laufen die Arbeiten an der L 108

Stadt und das Regierungspräsidium haben über den Fortschritt der Maßnahme informiert. Die Bauarbeiter haben mit dem Ärger der Anwohner zu kämpfen.
Die Straßensanierung der L 108 ist im Zeitplan. Während der Schulferien Ende Oktober ist die Asphaltierung des nächsten Bauabschnitts bis zum Hornberger Viadukt vorgesehen. Währenddessen ist eine Vollsperrung erforderlich. „In Summe verläuft die Zusammenarbeit gut und Sie machen einen guten Job“, attestierte Bürgermeister Marc Winzer beim Ortstermin der ausführenden Baufirma Swietelsky eine funktionierende Koordination der wandernden Großbaustelle.