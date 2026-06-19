Sanierung Thema bei Versammlung: Siebentäler Therme in Bad Herrenalber Tourismuskonzept einbinden

Etwa 60 Besucher kamen zur Bürgerversammlung ins Bad Herrenalber Kurhaus. Ein großer Teil der Veranstaltung drehte sich um die Siebentäler Therme und den Tourismus.

Die jährliche Bürgerversammlung in Bad Herrenalb ist aus der Bürgerbeteiligung entstanden. Die stand jetzt wieder auf dem Plan und am Mittwochabend kamen etwa 60 Bad Herrenalber ins Kurhaus – darunter allerdings auch viele Stadträte. „Die Veranstaltung gibt es nur wegen der Bürgerbeteiligung“, sagte Sascha Ott, der ehrenamtlich in der Geschäftsstelle der Bürgerbeteiligung mitarbeitet und einer der Hauptinitiatoren ist.

Die Stadt habe noch keine übergeordnete Strategie, so Ott weiter. Ein Leitbild sei zwar vorgestellt, aber noch nicht verabschiedet. Für die Strategiedefinition fehlten noch die Ergebnisse aus dem Handlungsfeld Tourismus.

Stadt bei Übernachtungen auf Platz eins

Um diesen Tourismus ging es dann auch später in der Versammlung, als Jens Walter, Geschäftsführer für die Bäderbetriebe bei den Stadtwerken und Geschäftsführer der städtischen Touristik in Personalunion, erläuterte, wie er sich die Tourismusentwicklung für Bad Herrenalb – und da natürlich auch für die Therme – vorstellt.

Bürgermeister Klaus Hoffmann gab davor noch einen Überblick über die Tourismusentwicklung. Die Zahl der Ankünfte lag 2025 mit 77.448 etwa auf dem Niveau der Vorjahre - nach Corona. Insgesamt gab es 326.399 Übernachtungen, davon entfielen 134.879 auf die Kliniken, 48.722 auf Geschäftsreisen und 142.753 auf Urlaub.

Damit sei man, so Hoffmann weiter, mit weitem Abstand die Nummer eins im Kreis Calw bei den Übernachtungen. Auf Platz zwei liegt Bad Wildbad mit 185.564 Übernachtungen, auf dem dritten Rang folgt Schömberg (175.487).

„Longevity“-Angebot soll Gäste anlocken

Die Therme soll nach ihrer Wiedereröffnung – natürlich – in das Tourismuskonzept eingebunden werden. Für dieses Konzept nannte Walter die Begriffe „Vitalität“ und den aktuellen Trend „Longevity“. Das kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Langlebigkeit. Dabei geht es aber nicht nur um das reine Erreichen eines hohen Lebensalters, sondern auch darum, gesund zu altern und so die Lebensqualität im Alter zu verbessern.

Vitalität soll dabei der Einstieg sein, um Touristen und Gäste in die Therme einzuführen. Bei Longevity verfolge man das Ziel, den Besuchern verschiedene Pakete und Programme anzubieten und so den Aufenthalt zu verlängern. Tagesgäste sollen so zu Aufenthaltsgästen werden und diese möchte man zu Wiederkehrern weiterentwickeln. Dabei sollen eine Kombination aus Natur und Gesundheit im Vordergrund stehen und Angebote, die Menschen langfristig begleiten. Dazu sollen attraktive Arrangements entwickelt werden. In Bad Herrenalb gebe es „Vieles zu entdecken“, das müsse man nach außen tragen.

Bad Herrenalb sichtbar machen

René Skiba, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald (TNS), informierte in diesem Zusammenhang über den geplanten Zusammenschluss von TNS und Albtal plus zur Tourismus GmbH Nordschwarzwald. Brandneu war dabei die Information, dass Waldbronn als erste Gemeinde den Beitritt zur TNS beschlossen hatte.

Bad Herrenalb, bislang Mitglied in beiden Tourismusorganisationen, soll auch nach dem Zusammenschluss profitieren. So soll eine starke Sichtbarkeit als Gesundheits-, Wellness- und Erholungsstandort mit Wander- und Familienangeboten angestrebt werden. Dazu soll es eine professionelle Vermarktung und eine klare Positionierung der touristischen Höhepunkte geben. Dazu zählen die Siebentäler Therme, der Kurpark oder auch die Qualitätswanderwege. Die Verwaltung soll bei überörtlichen Tourismusaufgaben wie Vermarktung, Digitalisierung oder Fördermittelrecherche entlastet werden.

Kritische Nachfragen

Dieter Leichtle meldete sich zu Wort und sagte, er hätte gerne mehr erfahren, wie denn die Therme vermarktet werde. Es müsse möglichst schnell ein Betriebs- und Marketingkonzept entwickelt werden. Er wollte zudem wissen, wieso das an diesem Abend nicht Thema gewesen sei. Walter antwortete, dass er eine „klare Vision“ präsentiert habe.

Bei der Frage nach dem Baufortschritt verwies Walter auf die Baustellenbesichtigungen, bei denen er stets sehr ausführlich den aktuellen Stand darstelle und lud Leichtle dazu ein: „Kommen Sie gerne vorbei!“

Reinhard Domke fragte nach „harten Zahlen: Was bringen wir für den Tourismus ein und was kriegen wir zurück?“ Eine Frage, die an diesem Abend niemand so konkret beantworten konnte. Skiba verwies aber auf eine Wertschöpfungsstudie aus dem Jahr 2023. Demnach generiere der Tourismus im Kreis Calw eine Bruttowertschöpfung von 326 Millionen Euro. Davon profitiere unter anderem die Gastronomie und Hotellerie, aber auch zum Beispiel Bäcker, die die Betriebe beliefern, und viele mehr. Auch wenn er keinen Vergleich geben konnte, wie viel zum Beispiel die Stadt Bad Herrenalb in den Tourismus investiere und über Steuereinnahmen oder Kurtaxe wieder einnehme, war Skiba sicher, dass die Stadt profitiert: „Die Einnahmen pro Jahr übersteigen die Kosten deutlich.“