Sanierung Thema bei Versammlung: Siebentäler Therme in Bad Herrenalber Tourismuskonzept einbinden

Etwa 60 Besucher kamen zur Bürgerversammlung ins Bad Herrenalber Kurhaus. Ein großer Teil der Veranstaltung drehte sich um die Siebentäler Therme und den Tourismus.
Die jährliche Bürgerversammlung in Bad Herrenalb ist aus der Bürgerbeteiligung entstanden. Die stand jetzt wieder auf dem Plan und am Mittwochabend kamen etwa 60 Bad Herrenalber ins Kurhaus – darunter allerdings auch viele Stadträte. „Die Veranstaltung gibt es nur wegen der Bürgerbeteiligung“, sagte Sascha Ott, der ehrenamtlich in der Geschäftsstelle der Bürgerbeteiligung mitarbeitet und einer der Hauptinitiatoren ist.