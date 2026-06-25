Sanierung: Der Klimaschutz wird unerwartet günstig

Ein Schritt für die Umwelt: Die Gemeinde Deißlingen vergibt Aufträge für die Alte Friedenstraße deutlich unter den erwarteten Kosten.

Die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Miethäuser in der Alten Friedenstraße 26 und 28 kann wie geplant beginnen. Der Bau- und Umweltausschuss vergab in seiner jüngsten Sitzung die ersten großen Aufträge und profitierte dabei von einer äußerst erfreulichen Marktlage: Die eingegangenen Angebote unterschritten die Kalkulationen der Verwaltung um zehntausende Euro.

Für die maximale Förderquote Um die maximale staatliche Förderquote zu erreichen, hatte das Bauamt die Ausschreibungen präzise nach den beiden Gebäudeteilen aufgeteilt. Dieses Vorgehen zahlte sich aus. So ging der Auftrag für den Vollwärmeschutz (WDVS) am Gebäude 26 mit einem Volumen von 28.036 Euro an die Firma Zimmermann aus Dauchingen. Dieselbe Firma sicherte sich auch den Auftrag für den Vollwärmeschutz am Gebäude 28 für 52.810 Euro. Zusammen lagen diese Wärmeschutz-Angebote rund 20.000 Euro unter der ursprünglichen Schätzung der Verwaltung.

Auch bei den weiteren Gewerken konnten bei dem Vorhaben erhebliche Einsparungen erzielt werden. Den Fenster- und Rollladeneinbau für das Gebäude 26 übernimmt die Firma Strom aus Trossingen. Mit ihrem Angebot von 51.252 Euro ergibt sich eine Ersparnis von rund 24.000 Euro im Vergleich zur Haushaltskalkulation.

Darüber hinaus wurden die Gerüstbauarbeiten für das Gesamtprojekt an die Firma Zimmermann aus Dauchingen vergeben. Deren Angebot belief sich auf 7513 Euro, was ebenfalls deutlich unter dem Ansatz von 12.500 Euro lag.

Deißlingen investiert in CO₂-Minderung

Bürgermeister Ralf Ulbrich zeigte sich erfreut über das einstimmige Votum des Gremiums, das diese zügigen Vergaben ermöglichte. Mit diesen Maßnahmen investiert Deißlingen nachhaltig in den Erhalt des kommunalen Wohnraums und leistet einen aktiven Beitrag zur CO₂-Minderung im eigenen Gebäudebestand.