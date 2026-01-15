Sanierung der Grundschule: Damit Lörracher Schüler sicher sind

Das Gerüst steht. Die Tumringer Grundschule in Lörrach wird aufwendig saniert. 2027 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Es geht vor allem um Brandschutz.
Grund zum Strahlen gab es Mittwoch Nachmittag beim Pressetermin in Tumringen. Oberbürgermeister Jörg Lutz nannte den Tag „einen wunderschönen Anlass“. Denn es gehe voran mit der notwendigen Schulsanierung in Lörrach. Nach der gelungenen Sanierung der Fridolinschule in Stetten samt Hallenneubau sei die Grundschule dran, auch sie angesiedelt in einem traditionsreichen Bau – aus dem Jahr 1909.