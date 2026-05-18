Samstagabend zuletzt gesehen: 15-Jähriger aus Kehl wird vermisst
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Der Jugendliche soll einen schwarzen Rucksack tragen. Foto: Boris Roessler/dpa

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Simon R. Der 15-Jährige wurde am Samstagabend als vermisst gemeldet.

Der Jugendliche wurde am Samstagabend als vermisst gemeldet, nachdem er gegen 8 Uhr die elterliche Wohnung in Kehl verlassen hatte und seitdem nicht mehr zurückgekehrt war. Erste eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne den erhofften Erfolg, so die Polizei in einer Mitteilung am Montag. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Simon R. in einer hilflosen Lage befindet.

 

Der Gesuchte ist etwa 177 Zentimeter groß, schlank und hat braune kurze Haare. Der 15-Jährige dürfte ein dunkelgraues Herrenrad mit weißumrandetem Sattelbezug mit sich führen. Er soll zuletzt mit einer schwarzen Hose, einem hellgrauen Oberteil aus Flies und einer braunen Softshelljacke bekleidet gewesen sein.

Darüber hinaus soll er einen schwarzen Rucksack bei sich tragen. Konkrete Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Hinweise im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung nimmt die Polizei unter Telefon 0781/ 2128 20 oder unter der Notrufnummer entgegen.

 