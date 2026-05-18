Samstagabend zuletzt gesehen: 15-Jähriger aus Kehl wird vermisst

1 Der Jugendliche soll einen schwarzen Rucksack tragen. Foto: Boris Roessler/dpa Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Simon R. Der 15-Jährige wurde am Samstagabend als vermisst gemeldet.







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Der Jugendliche wurde am Samstagabend als vermisst gemeldet, nachdem er gegen 8 Uhr die elterliche Wohnung in Kehl verlassen hatte und seitdem nicht mehr zurückgekehrt war. Erste eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne den erhofften Erfolg, so die Polizei in einer Mitteilung am Montag. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Simon R. in einer hilflosen Lage befindet.