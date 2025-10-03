Sägewerk in Heiligenzimmern: Aus Versicherungsgründen endet eine fast 200-jährige Firmengeschichte

Ende September endete eine fast 200-jährige Firmengeschichte. Das Sägewerk Lohrmann in Heiligenzimmern hat geschlossen. Hohe Brandschutzanforderungen sind ein Grund für das Aus.

Drei Jahre haben gefehlt, dann hätte die Firma „Lohrmann Holz“ ihr 200-jähriges Bestehen gefeiert. Doch seit Ende September steht das Sägewerk in Heiligenzimmern still, das Holzlager ist fast leer. Seit 2001 führte Susanne Lohrmann-Straub in sechster Generation das Familienunternehmen. „Es ist ein schmerzvoller Abschied, ich habe es gerne gemacht“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Gründe für das Aus sind nicht in erster Linie wirtschaftlicher Natur oder aus Altersgründen. Nein, die Gründe liegen in einer Änderung der Versicherungsbedingungen für Sägewerke. Um weiterhin versichert zu bleiben, müsste Lohrmann-Straub sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die hohen Brandschutzbedingungen – als Beispiel führt sie einen Löschteich an – erfüllen zu können. „Das sind Investitionen, die für kleine Mittelständler wie mich in keiner Relation stehen“, erklärt sie.

Seit Ende September steht das Sägewerk Lohrmann nach 197 Jahren still. Foto: Marschal

Werden diese kostspieligen Brandschutzmaßnahmen nicht erfüllt, gebe es keinen Versicherungsschutz. Wie Lohrmann-Straub gehe es deutschlandweit vielen kleinen Sägewerken. Manche gingen das Risiko ein und arbeiten ohne Versicherungsschutz weiter und hoffen auf eine baldige Änderung der Bedingungen. „Das ist mir aber zu brenzlig, ganz ohne Brandschutz habe ich ein unheimliches Gefühl“, gibt sie zu. Da Lohrmann-Straub 62 Jahre alt ist und in den letzten Jahren ihres Berufslebens weder Millionensummen investieren noch ohne Brandschutzversicherung dastehen möchte, traf sie eine harte Entscheidung.

Mitarbeiter informiert

Froh ist sie darüber, dass sie diesen schweren Schritt noch mit ihrem Vater Eberhard Lohrmann besprechen konnte, bevor dieser im Dezember vergangenen Jahres gestorben ist. Auch ihre zehn Mitarbeiter habe sie bereits vor einem Jahr über das Aus informiert. „Ich hatte einen tollen, langjährigen Mitarbeiterstamm“, erzählt sie.

Das Sägewerk hatte auch einen treuen Kundenstamm, der weit über den Zollernalbkreis hinaus reichte. Den Großteil des Geschäfts machte die Herstellung von Bau- und Schnittholz für den Hoch- und Tiefbau aus. Aber auch die Verpackung großer Maschinen wurde in Heiligenzimmern hergestellt. An die Produktion angeschlossen war der Handel mit Holz und Holzprodukten wie Türen, Böden und Decken. Das Holz stammte fast ausschließlich aus Wäldern im Zollernalbkreis.

Individuelle Sägearbeiten

Die Kunden schätzten das kleine Sägewerk vor allem deswegen, weil es schnell auf individuelle Wünsche eingehen konnte. Oft kamen Handwerker vorbei, die auf die Schnelle eine Spezialanfertigung benötigt haben. „Die Kunden haben angerufen und brauchten genau diese spezielle Sache – und dann haben wir das halt gemacht“, erzählt Lohrmann-Straub voller Wehmut und mit einem Lächeln auf den Lippen. „Der Kontakt mit den Kunden war familiär.“

Dabei war die Leitung des Lohrmannschen Sägewerks nie ihr Traumberuf gewesen, denn Lohrmann-Straub ist eigentlich Lehrerin und unterrichtete viele Jahre lang am Wirtschaftsgymnasium in Ebingen. Durch den frühen Tod ihres Mannes Wolfgang Straub musste sie die Geschäftsführung übernehmen, doch das habe sie nie bereut.

So schwer ihr der Abschied auch fällt, mit der Entscheidung fiel eine Last von der 62-Jährigen ab. „Ich freue mich, dass ich nicht aus einer Schieflage heraus aufhören muss.“

Landhandel übernimmt

Wie es für die Lohrmann-Straub weitergeht, weiß sie noch nicht. Bis zum Jahresende will sie die Geschäfte abwickeln und ist auf Anfrage immer noch für die Kunden da. „Eben mit dem, was ich noch auf Lager habe“, sagt sie.

Die Maschinen werden verkauft, die Fläche und die Gebäude werden bereits jetzt schon zum Teil vom benachbarten Landhandel, der Klostermühle Lohrmann, genutzt.