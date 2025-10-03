Sägewerk in Heiligenzimmern: Aus Versicherungsgründen endet eine fast 200-jährige Firmengeschichte

Ende September endete eine fast 200-jährige Firmengeschichte. Das Sägewerk Lohrmann in Heiligenzimmern hat geschlossen. Hohe Brandschutzanforderungen sind ein Grund für das Aus.
Drei Jahre haben gefehlt, dann hätte die Firma „Lohrmann Holz“ ihr 200-jähriges Bestehen gefeiert. Doch seit Ende September steht das Sägewerk in Heiligenzimmern still, das Holzlager ist fast leer. Seit 2001 führte Susanne Lohrmann-Straub in sechster Generation das Familienunternehmen. „Es ist ein schmerzvoller Abschied, ich habe es gerne gemacht“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.