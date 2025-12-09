S-Bahn im Kandertal: Was Unternehmer zur Reaktivierung der Kandertalbahn sagen

Mit dem „Nein“ aus Weil am Rhein zur Finanzierung der Kandertalbahn steht auch die Frage nach dem Sinn einer S-Bahn erneut im Raum. Was denken Unternehmer im Kandertal?
Einer, der sich bereits seit Längerem öffentlich dazu bekennt, Befürworter einer S-Bahn im Kandertal zu sein, ist Friedrich Resin. Zusammen mit weiteren Unternehmern, etwa Wolfgang Würzburger (Weil am Rhein), Alfred Munz oder der Firma Arnold (Kandern) ist er auf der Internetseite der Interessengemeinschaft pro Kandertalbahn als Unterstützer aufgeführt.