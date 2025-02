Rusts erster Stolperstein wurde verlegt: Damit Mathilde Dreyfuß nicht vergessen bleibt

1 Der erste Ruster Stolperstein ist Mathilde Dreifuß gewidmet. Foto: Decoux

Der erste Stolperstein in Rust gilt der Erinnerung an Mathilde Dreifuß. Er wurde in der Hindenburgstraße verlegt. Dreifuß wurde am 10. August 1942 nach Auschwitz gebracht und ermordet.









Man stolpere mit Kopf und Herz und nicht mit dem Fuß, erklärte Gunter Demnig, nachdem er in Rust den ersten Stolperstein verlegt hatte. An dem ehemaligen Wohnhaus von Mathilde Dreifuß in der Hindenburgstraße 26 hat der Künstler in einer Feierstunde am Samstagnachmittag den Stolperstein präsentiert. Er soll an Dreifuß, geboren am 4. Oktober 1885, 1940 nach Gurs deportiert und 1942 in Auschwitz ermordet, erinnern.