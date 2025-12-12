Rund zwei Millionen Zuschauer: So berichtet die ARD über die Schwanauer Blumenkübel

Die Diskussion um die „Blumenkübel von Allmannsweier“ schien sich zuletzt beruhigt zu haben. Am Dienstag strahlte nun die ARD in den „Tagesthemen“ einen Beitrag dazu aus.
Es ist mittlerweile fast zwei Monate her, dass die Gemeinde Schwanau – genauer: der Ortsteil Allmannsweier – und vor allem ein paar Blumenkübel bundesweite Beachtung fanden. Denn wie mehrfach berichtet, hatte Firmenchef Martin Herrenknecht mehrere Holzkübel, die zur Verkehrsberuhigung in der Tempo-30-Zone im Herrenweg aufgestellt waren, entfernen lassen und teilweise auf seinem Firmengelände abgestellt.