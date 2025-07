Ruhestand in Todtnau: Emotionaler Abschied für Hugo Keller

1 Bürgermeister Oliver Fiedel (links) fand lobende Worte für Hugo Keller, der in den Ruhestand wechselt. Foto: Verena Wehrle Der ehemalige Hauptamtsleiter war fast 39 Jahre im Dienste der Stadt Todtnau. Nun wechselte er in den Ruhestand.







Würdig und emotional war sie die Verabschiedung von Hugo Keller, der 20 Jahre lang Hauptamtsleiter der Stadt Todtnau war und insgesamt 39 Jahre dort angestellt war. Zum 30. Juni wechselte er in den Ruhestand. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erinnerte Bürgermeister Oliver Fiedel nochmals an seine Verdienste und seinen Werdegang. Nach dem Abschluss auf der Verwaltungshochschule Kehl wechselte er am 24. November 1986 als Grundbuschreiber zur Stadt Todtnau. Fortan stieg er immer weiter die Karriereleiter nach oben bis er 2005 neuer Hauptamtsleiter der Stat wurde.