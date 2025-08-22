Ruhestand in Eimeldingen: Vom Bürgermeister zum Hobbylandwirt

Christoph Huber war Gemeinderat in Eimeldingen, Ortsvorsteher in Haltingen, Erster Bürgermeister in Weil am Rhein und jetzt im Ruhestand Hobby-Winzer, Obstbauer und Gärtner.
Die Affinität zur Landwirtschaft hat sich für den studierten Verwaltungsfachmann noch verstärkt, seit er vor vier Jahren als Erster Bürgermeister von Weil am Rhein nach einer 42-jährigen Verwaltungstätigkeit in verschiedenen Funktionen in den Ruhestand gegangen ist. Denn nun hat er Zeit für sein großes Hobby Landwirtschaft und Handwerk.