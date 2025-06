Das Sommerturnier des RuF Donaueschingen machte seinem Namen alle Ehre: Sonne satt, Top-Sport und strahlende Gesichter bei Reitern, Pferden und Publikum.

Während draußen die Springreiter über den gepflegten Rasen galoppierten, kamen die Dressurreiter in der Halle ins Schwitzen – nicht nur wegen der Temperaturen. Der Sieg im Hauptspringen ging an Christian Wieber (RV Singen) mit der Stute Tassy de la Reselle vom RV Singen. Und auch in der Dressur gab’s Glanzleistungen, Nicole Strammer auf Semper vom RC Schoren-Engen holte sich mit einer starken Runde den Sieg im Großen Preis der Dressur. Der oft von Springreitern kritisch beäugte Rasenplatz präsentierte sich an den beiden Turniertagen von seiner besten Seite.

Die Turnier-Höhepunkte

Entsprechend guter Sport wurde im Sickenbühl, der idyllischen Reitanlage des RuF Donaueschingen, geboten. Schon am Samstag zeigten sich Christian Wieber und Tassy in Topform – der Sieg im Hauptspringen war ein Vorgeschmack auf den Großen Preis. Michel Oeschger mit ihrer eleganten Hickstead Witch (RV Frech City) wurde Zweite, gefolgt von Lara-Sophie Stroh und Nectarine van der Wart (RFV Schwenningen), die wegen der tollen Leistung am Samstag auf einen weiteren Start am Sonntag verzichtete. Tag zwei stand dann ganz im Zeichen des fairen Miteinanders.

Die große Auszeichnung

Der RuF Donaueschingen wurde vom Jugendausschuss des Pferdesportverbands Baden-Württemberg mit dem „Schlüssel zur Fairness“ ausgezeichnet – eine Anerkennung für den besonders pferde- und menschenfreundlichen Umgang während des Turniers.

Auch sportlich hatte der Sonntag einiges zu bieten. In der M-Dressur auf Kandare* setzte sich Nicole Strammer auf Semper durch – ein gelungenes Wochenende für die Reiterin des RC Schoren Engen. Auf Platz zwei ritt Philia Siber mit Flaneur (RV Überlingen), gefolgt von Julia Elsässer auf San Andreas (RFV Bühl). Lokalmatadorin Zoe Wollmann und Luiz Barroso holten sich einen respektablen vierten Platz.

Der Große Preis

Im Großen Preis der Springreiter wurde es noch mal richtig spannend. Im Stechen bewies Christian Wieber mit Tassy de la Reselle erneut Nervenstärke und holte mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt den Sieg. Marucus Irion mit Varino (RSG Riedwiese Fischbach) und Lisa Würth auf Balisto (RZ Frese Immenhöfe) mussten sich geschlagen geben – aber zufrieden war man trotzdem. Für Lisa Würth war es nicht nur der erste Podestplatz in einem M-Springen, sie wurde auch als beste Amazone im Großen Preis gefeiert. Ein gelungenes Sommerturnier, das Lust auf mehr macht – und zeigt, wie schön Reitsport sein kann, wenn Mensch und Pferd als Team glänzen.