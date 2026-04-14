Rückschlag für schnelles Internet: Glasfaser-Anbieter zieht sich aus Ettenheim zurück

In Sachen Breitbandausbau steht Ettenheim vor einer neuen Herausforderung: Das Unternehmen „Unsere grüne Glasfaser“ beendet die Arbeit im Stadtgebiet.
Das Telekommunikationsunternehmen „Unsere grüne Glasfaser“ (UGG) hat sich aus dem eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau in Ettenheim zurückgezogen. Darüber berichtet die Stadt in einer Mitteilung. Von dem Rückzug betroffen sind die bislang für den eigenwirtschaftlichen Ausbau vorgesehene Kernstadt sowie die Stadtteile Münchweier, Ettenheimmünster und Altdorf.