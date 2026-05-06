Rückschlag für Neuried: Neustart des Glasfaserausbaus ist noch offen

Erneut verzögern sich die Arbeiten für schnelles Internet in Neuried. Wann weitergebaut wird, bleibt offen. Die Deutsche Glasfaser hält sich mit Infos zurück. Es gibt Kritik.
Wie in vielen Gemeinden verzögerte sich auch in Neuried der Glasfaserausbau. Nun der nächste Rückschlag: Die Bauarbeiten werden vorübergehend ausgesetzt. Wann es weiter geht bleibt offen. Über den Schritt des Unternehmens Deutsche Glasfaser informierte die Gemeindeverwaltung vor wenigen Tagen – begleitet mit Kritik in Richtung Deutsche Glasfaser. Insbesondere bei der Kommunikation soll es haken.