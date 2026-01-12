Deaktivierte Fahrerassistenzsysteme, Brandgefahr und lockere Sitze: Tausende Fahrzeuge des frisch prämierten „Car of the year“ werden vom Kraftfahrtbundesamt bemängelt.
Gerade ist der elektrische CLA zum „Car of the year 2026“ gekürt worden. Warum? Wenn es nach Mercedes-Chef Ola Källenius geht, bestätigen Juroren aus ganz Europa „damit die Rückmeldungen unserer Kunden: Der CLA setzt neue Maßstäbe und verbindet herausragende Effizienz mit digitaler Intelligenz“. Das unter anderem für die Sicherheit von Fahrzeugen zuständige Kraftfahrtbundesamt (KBA) sieht allerdings erhebliche Mängel bei dem Modell, das als Hoffnungsträger des Konzerns gilt.