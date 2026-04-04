Rückblick in 1983: Wie groß die Angst vor dem Waldsterben in Hausach war

Gelbe Nadeln, kahle Äste und große Unsicherheit bestimmten vor 40 Jahren den Blick auf den Schwarzwald. Auch in Hausach wurden schwere Schäden festgestellt.
Das „Waldsterben“ und die Angst um den Schwarzwald waren das beherrschende Umweltthema vor 40 Jahren. „Die Bäume von innen gelb werdend und mit dürren Ästen behangen, bieten ein trostloses Bild“, so beschreibt Forstdirektor Ganter, Leiter des Forstamts Hausach, das Krankheitsbild insbesondere von Tannen und Fichten rund um den Brandenkopf. Die Schäden seien inzwischen „so offensichtlich, daß sie jeder Laie erkennen kann“, führt er nach einer Waldbegehung mit Bürgermeister Manfred Kienzle, Waldbesitzern und Gemeinderatsmitgliedern weiter aus. Die Diagnose war eindeutig: Das Waldsterben hat auch den Hausacher Stadtwald erreicht.