RSV Lauterbach: Gelungener Saisonabschluss der U19-Radballer

Mit einem beachtlichen fünften Platz kehrten die beiden U19-Radballer des RSV Lauterbach, Patrick Fischer und Max Echtle, von der Deutschen Meisterschaft in Moers (NRW) zurück.
Lautstark unterstützt wurden sie dabei von zahlreichen Fans, die eigens mit einem gecharterten Bus mit angereist waren. Bereits die Teilnahme am Finale stellte für das neu formierte Team einen Erfolg dar. Dass es den beiden nach einer langen und intensiven Saison gelang, sich unter die fünf besten Mannschaften Deutschlands ihres Jahrgangs zu spielen, verdeutlicht die enorme Entwicklungskurve, die sie in den vergangenen 18 Monaten genommen haben. Ein Erfolg, der keineswegs selbstverständlich war, sondern das Ergebnis harter Trainingsarbeit gemeinsam mit Trainer Jörg Fischer.