Rottweiler Mega-Projekt: Kombibad – Hoffnung auf eine zweite Chance

Während die Campus-Sporthalle vom Bund gefördert wird, gab es für das 40 Millionen Euro teure Kombibad eine Absage. Warum die Stadt Rottweil dennoch optimistisch bleibt.
Nach der Förderzusage für die geplante Campus-Sporthalle war die Freude zunächst groß. Der Zuschuss aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Sportstätten des Bundes war heillos überzeichnet gewesen. Dass es dennoch eine Million Euro für den Ersatzbau der sanierungsbedürftigen ABG-Sporthalle gab, sorgte bei der Verkündung der Förderzusage im Gemeinderat Ende April sogar für Applaus. Allerdings: Auch für das rund 40 Millionen Euro teure Kombibad hatte man auf einen positiven Bescheid gehofft.