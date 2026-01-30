Rottweiler im Interview: „Radsport-Ruhestand“ für Jonas Koch

Jonas Koch hängt nach 15 Jahren sein Rennrad an den Nagel. Der Rottweiler spricht im Interview über sein Karriereende, seine größten sportlichen Highlights und was als Nächstes kommt.
15 Jahre lang war Jonas Koch als Radsport-Profi in ganz Europa unterwegs. Sechsmal nahm er bei den sogenannten „Grand Tours“ teil – dreimal bei der Vuelta a España sowie je zweimal beim Giro d’Italia und der Tour de France. Nun hat der Rottweiler im Alter von 32 Jahren sein Rennrad an den Nagel gehängt. Im Interview mit unserer Zeitung spricht er über diese Entscheidung und lässt seine Karriere Revue passieren.