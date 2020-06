Rottweil Towerrun 2020 wegen Corona fraglich

Als am 17. Februar das Online-Anmeldeportal freigeschaltet wurde, dauerte es nur wenige Stunden bis alle Plätze für den Towerrun 2020 ausgebucht waren. Der sportlichen Wettstreit hat vom Start weg seine Fangemeinde. Doch diese muss Christian Dillschnitter von der Agentur pulsschlag, die in die Durchführung des Events eingebunden ist, noch vertrösten: "Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine verlässliche Aussage, ob der Thyssenkrupp Towerrun am geplanten Termin stattfinden kann, nicht so einfach möglich. Wir stehen momentan mit den Behörden in Kontakt und klären die Lage, die sich aber natürlich auch wieder ändern kann."

Derzeit gilt: Bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Und auch wenn die Definition, was als Großveranstaltung zu betrachten ist, nach wie vor fehlt, ist klar: Der Treppenlauf gehört mit mehr als 500 Personen dazu. "Ob und wann diese Regelung gelockert wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen", sagt Alicia Wüstner: "Sollte es zu einer Verschiebung des Treppenlaufs kommen, so werden wir den neuen Termin schnellstmöglich kommunizieren".