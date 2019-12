Rottweil Hundepoller schützen Weihnachtsmarkt

Künstler Jürgen Knubben und Fachbereichsleiter Bernd Pfaff waren bei klirrender Kälte am frühen Morgen mit dabei, als die ersten Hunde am Hauptstraßenkreuz aufgestellt wurden - und waren sichtlich begeistert. „Sie sind super geworden“, so Pfaff. Vier Hunde wurden am unteren Ende der Fußgängerzone positioniert, zwei am oberen Ende.

Kostengünstige Alternative