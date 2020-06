Rottweil Corona-Verordnung: Weniger Kontrollen notwendig

Bernd Pfaff indes erinnert daran, wie wichtig es ist, eine Maske zu tragen, die Hände zu waschen und sich an die Abstandsregelung zu halten. Daran habe sich auch nach den Lockerungen nichts geändert. Klar sei es mittlerweile schwieriger, den Überblick zu behalten, was wieder erlaubt, was noch verboten ist. Das sei für die Bürger nicht anders wie für die Behörden.

Und für die Gemeindeverwaltungen wiederholt sich das Prozedere: Die Landesregierung veröffentlicht eine neue Verordnung, dann müsse auf die Detailregelungen für die Umsetzung gewartet werden. "Und jede neue Verordnung muss zunächst genau gelesen werden, um zu sehen, was sich geändert hat", schildert Pfaff.

Zuletzt wirkte es sich etwa auf Treffen im privaten Bereich aus. Dort sind jetzt wieder bis zu 20 Personen gestattet. Eine fünfköpfige Familie kann sich beispielsweise also noch 15 Gäste nach Hause einladen. Handelt es sich hingegen um eine Feier im Kreis der Familie, spielt die Gesamtzahl bereits keine Rolle mehr. Noch mal anders sieht es für eine Feier in einer Speisewirtschaft aus: Dort sind bei einer geschlossenen Gesellschaft und ausreichend Platz für genügend Abstand bis zu 99 Personen erlaubt. "Es ist also ganz schön tricky, nicht so einfach", meint der Fachbereichsleiter. Kein Wunder also, dass es mittlerweile nicht mehr so viele Kontrollen gibt, wie noch zu Beginn der Pandemie.

Gleichwohl: Pfaff ist optimistisch. Sein Eindruck ist, dass es ganz gut funktioniert – allgemein, beim Einkaufen oder auch in der Gastronomie mit den Namenslisten.