Rossini-Festival: Der Triumph der Güte

1 Rossinis „La Cenerentola“ stand in Bad Wildbad auf dem Programm. Foto: Sabine Zoller Mit Rossinis „La Cenerentola“ war eine musikalische Rarität in Bad Wildbad zu hören.







Ein selten aufgeführtes, aber umso eindrucksvolleres Werk Rossinis markiert in diesem Jahr einen der künstlerischen Höhepunkte auf dem Spielplan des Belcanto Opera Festivals Rossini in Wildbad: La Cenerentola – Der Triumph der Güte. Die komische Oper, 1817 im römischen Teatro Valle uraufgeführt, entfaltet in der intimen Atmosphäre des Königlichen Kurtheaters ihre ganze theaterwirksame Kraft – reduziert, berührend und zutiefst menschlich.