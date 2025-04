Kulisse sorgt für Begeisterung Balinger U19 unterliegt dem VfB Stuttgart – Erkenntnisse und Stimmen

Was war das für ein Rahmen für dieses Verbandspokal-Viertelfinale? Knapp 2500 Zuschauer fanden am Mittwochabend den Weg in die Bizerba-Arena. Die Beteiligten schwärmten im Anschluss unisono. Auch sportlich gab es Erkenntnisse.