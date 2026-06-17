Rolli-Dudel Wyhlen: Narren bestätigen gesamten Vorstand

Die Begrüßung nahm Narrenmeister Ralf Gentner vor. Er begrüßte unter anderem Ehrenmitglied Klaus Gentner, die Vertreter der Narrenzunft Grenzach mit Oberzunftmeister Stefan Koppetsch sowie Dirk Bender. Dieser war in gleich dreifacher Rolle zu Gast: als Vertreter der Gemeindeverwaltung Grenzach-Wyhlen, in seiner Funktion als Narrenmeister der Buurefasnacht Hauingen sowie als stellvertretender Narrenvogt der Vogtei Dreiländereck des VON.

Trauer um Narrenvater Bei der Totenehrung wurde mit einer Schweigeminute der verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht. Ralf Gentner erinnerte insbesondere an den kürzlich verstorbenen Rolf Schaller: „Rolf war unser Narrenvater und Ehrenmitglied. Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.“

Anschließend wurden der Jahresbericht des ersten und zweiten Vorsitzenden sowie der Kassenbericht verlesen. Zu den Berichten gab es keine Anmerkungen oder Fragen der Anwesenden, wie die Narrenzunft Wyhlen im Nachgang zur Versammlung mitteilt.

Wahlen

Zum Tagespräsidenten für die Wahlen wurde Dirk Bender einstimmig gewählt. Die Wahlen der Vorstandschaft konnten durch Stimmberechtigten schnell abgehalten werden. Die bestehenden Amtsinhaber standen allesamt wieder zur Wahl und alle erhielten ein einstimmiges Votum als Wahlergebnis. Dies zeigt das große Vertrauen der Mitglieder in die einzelnen handelnden Personen.

Ehrungen

Abschließend gab es noch Ehrungen langjähriger Mitglieder. Zur Freude der Anwesenden konnten Andreas Denzer und Christian Kowatzki ihre Erinnerung für 25 Jahre Mitgliedschaft persönlich entgegennehmen.