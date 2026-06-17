Rolli-Dudel Wyhlen: Narren bestätigen gesamten Vorstand

Im Bonhoefferhaus fand kürzlich die Hauptversammlung der Narrenzunft Rolli-Dudel Wyhlen statt.
Die Begrüßung nahm Narrenmeister Ralf Gentner vor. Er begrüßte unter anderem Ehrenmitglied Klaus Gentner, die Vertreter der Narrenzunft Grenzach mit Oberzunftmeister Stefan Koppetsch sowie Dirk Bender. Dieser war in gleich dreifacher Rolle zu Gast: als Vertreter der Gemeindeverwaltung Grenzach-Wyhlen, in seiner Funktion als Narrenmeister der Buurefasnacht Hauingen sowie als stellvertretender Narrenvogt der Vogtei Dreiländereck des VON.