Rofu in der Insolvenz: Wie es für die Filialen in der Region weitergeht

Der Spielwarenhändler Rofu Kinderland hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Auch die Standorte in der Region sind betroffen. Wir verraten, wie es dort weitergeht.
Der traditionsreiche Spielwarenhändler Rofu Kinderland steht vor einer tiefgreifenden Zäsur: Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach hat beim Amtsgericht Idar-Oberstein Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Die Pleite eines der größten stationären Spielwarenanbieter in Deutschland trifft auch mehrere Standorte in Baden-Württemberg.