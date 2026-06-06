Rock am Hof in Wolfach: Stammband bringt den Berg zum Beben

Die Veranstaltung „Rock am Hof“ erwies sich einmal mehr als gut besuchtes Musikspektakel.
Zum „Rock am Hof“ fanden sich am Mittwoch zahlreiche Fans auf dem Schornhof auf „Katholisch Grub“ hoch über dem Kinzigtal ein. Den Hof, seit 1861 in der jetzt fünften Generation im Familienbesitz, rockt seit einigen Jahren in verlässlicher Art und Weise die Halbmeiler und Oberwolfacher Cover-Band „Fire@Five“. Über die Jahre haben Band und Gastgeber schon so manchem Wetterunheil getrotzt. Diesmal hat „Rock am Hof“ die lauen Sommerabende mit Temperaturen um die 20 Grad nur um wenige Tage verpasst und Jürgen Schorn hatte vorsorglich das bewährte große Zelt für Musiker und Publikum aufgefahren.