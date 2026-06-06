Rock am Hof in Wolfach: Stammband bringt den Berg zum Beben

Zum „Rock am Hof“ fanden sich am Mittwoch zahlreiche Fans auf dem Schornhof auf „Katholisch Grub“ hoch über dem Kinzigtal ein. Den Hof, seit 1861 in der jetzt fünften Generation im Familienbesitz, rockt seit einigen Jahren in verlässlicher Art und Weise die Halbmeiler und Oberwolfacher Cover-Band „Fire@Five“. Über die Jahre haben Band und Gastgeber schon so manchem Wetterunheil getrotzt. Diesmal hat „Rock am Hof“ die lauen Sommerabende mit Temperaturen um die 20 Grad nur um wenige Tage verpasst und Jürgen Schorn hatte vorsorglich das bewährte große Zelt für Musiker und Publikum aufgefahren.

Fabian Oehler heizte als Vorband das Publikum an Als Vorband brachte der Schapbacher Musiker Fabian Oehler das Publikum auf Betriebstemperatur. Oehler überraschte zum Ende mit einem so inbrünstig geschmetterten „Nessun Dorma“, dass Schorn um Verständnis dafür bat, dass er an dem Abend im Stall nach dieser Pavarotti-Nummer jetzt doch noch mal nach einer Kuh zu schauen habe, die wohl in den nächsten Stunden ein Kälbchen zur Welt bringen würde. Nach kurzer Zeit gab es Entwarnung, Kuh und ungeborenes Kalb waren wohlauf und Fabian Oehler per Handschlag für „Rock am Hof“ 2027 engagiert.

„Fire Five“ boten dann fast vier Stunden Programm zum Mitsingen und Mittanzen. Sei es zu Hymnen des Deutsch-Punks von den Ärzten oder zu Hard-Rock-Krachern der 70er und 80er. Aber auch die eher leisen Beatles-Evergreens fanden ihr Publikum. Für „Summer Wine“ boten Volker Schmidtke und Chiara Hellmig ein herzzerreißendes Duett mit Tiefgang, das Schlagzeuger Edgar Schillinger brüsk mit wilden Schlagzeug-Soli zu beenden wusste. Schmidtke revanchierte sich damit, „Ede“ als Jung-Rentner zu outen, was diesen natürlich die Schlag- beziehungsweise Wattzahl noch ein wenig erhöhen ließ. Nach der Pause – der Kuh ging es weiterhin gut – zeigte sich das Publikum auch bei den selbst geschriebenen Songs der Band wie „Fire@Five“, „Alt“ oder der schönen Ballade „Nachts um Eins“ sehr textsicher. Entspannt nach den Wettersorgen im Vorfeld sangen auch Gastgeber mit einem zufriedenen Lächeln mit, wohl weit nach „nachts um Eins“ fanden die Fans wieder runter vom Berg.

Kälbchen

Das Kälbchen, um das sich Jürgen Schorn sorgte, wurde einen Tag später geboren. Mutterkuh und Kalb sind wohlauf.