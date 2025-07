Robert Wagner im Interview: Lahrer Profifußballer gibt Einblicke in sein Leben in Kiel

Lahrer Profifußballer gibt Einblicke in sein Leben in Kiel

1 Robert Wagner (rechts, hier mit Kiels Trainer Marcel Rapp) ist mit den Störchen bereits in die Vorbereitung gestartet. Foto: Molter Robert Wagner hat bei Holstein Kiel ein neues Kapitel als Fußballprofi aufgeschlagen. Die Heimat ist ihm auch im hohen Norden sehr nah.







Link kopiert



Robert Wagner lebt den Traum eines Bundesliga-Profis. Der Lahrer Fußballer machte beim SC Freiburg seine ersten Partien im Oberhaus, war dann an Greuther Fürth und den FC St. Pauli ausgeliehen und ist jetzt bei Holstein Kiel in der zweiten Bundesliga unter Vertrag. Der Kontakt in die Heimat ist dabei nie abgerissen, wie der 21-Jährige im Interview mit unserer Redaktion betont. Der junge Profi erzählt zudem von einer schwierigen Zeit – und (k)einem Lieblingstier.