Ringer-Regionalliga: Korrektur: Kampf zwischen WKG und Weilimdorf falsch wiedergegeben
1
  Foto:  

Die Gelbe Karte gegen Paul Laible stand nicht im Zusammenhang mit der Armverletzung von Fritz Frey.

Ein Fehler ist unserer Redaktion bei der Berichterstattung zum Regionalliga-Kampf der WKG Weitenau-Wieslet gegen die SG Weilimdorf unterlaufen. Wie berichtet zog sich WKG-Nachwuchsringer Fritz Frey eine schwere Armverletzung zu. Die gelbe Karte, die sein Gegner Paul Laible erhielt, stand allerdings nicht damit in Zusammenhang.Laible erhielt im späteren Verlauf des Mannschaftskampfs die Sanktion wegen Meckerns in Richtung des Kampfrichters.

 

„Dies wird seit dieser Saison schärfer geahndet um zu vermeiden, dass Zuschauer sich dadurch bestärkt sehen, ebenfalls zu reklamieren. Die Vorbildfunktion von Trainer und Sportler soll sensibilisiert werden, was ich auch befürworte. Diese gelbe Karte hat der Paul zurecht bekommen. Auf der Matte ist er aber immer sportlich fair“, erklärt Stephan Fauser von der Sportlichen Leitung der SG Weilimdorf. Fritz Freys Mannschaftskamerad Simon Dürr bestätigte das bereits telefonisch am Donnerstag.

„Die SG Weilimdorf hat das super gemacht. Sie haben sich um Fritz gekümmert, ihn mehrfach im Krankenhaus sogar besucht. Das war alles sehr sportlich und fair!“ lobt Dürr die Reaktionen auf den unglücklich verlaufenen Kampf.

 