1 Foto: Die Gelbe Karte gegen Paul Laible stand nicht im Zusammenhang mit der Armverletzung von Fritz Frey.







Ein Fehler ist unserer Redaktion bei der Berichterstattung zum Regionalliga-Kampf der WKG Weitenau-Wieslet gegen die SG Weilimdorf unterlaufen. Wie berichtet zog sich WKG-Nachwuchsringer Fritz Frey eine schwere Armverletzung zu. Die gelbe Karte, die sein Gegner Paul Laible erhielt, stand allerdings nicht damit in Zusammenhang.Laible erhielt im späteren Verlauf des Mannschaftskampfs die Sanktion wegen Meckerns in Richtung des Kampfrichters.