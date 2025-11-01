Ringen AB Aichhalden: Optimale Ausbeute für ABA, KSV und AVS

KG Wurmlingen/Tuttlingen – AB Aichhalden 7:27 (4:16). Weitaus deutlicher als im Hinrundenkampf dominierte der AB Aichhalden das Duell bei der KG Wumlingen/Tuttlingen. Schon zur Pause zeichnete sich der Sieg der Gäste ab. Beide Mannschaften ließen eine Gewichtsklasse unbesetzt. Nur diese vier Punkte konnten die Gastgeber in den ersten fünf Duellen verbuchen, derart souverän dominierten die ABA-Ringer das Geschehen.

Umstellungen bei ABA Die Gäste stellten etwas um. Andreas Trost ging im Schwergewicht auf die Matte, zudem rückte Silas Liedgens in die 80kg-Klasse (gr.-röm.); Stefan Brugger in seine Stammgewichtsklasse (71kg, Freistil) und die 75kg-Klassen wurden wieder von Dumitru Tulbea und Lorenz Brüstle besetzt.

Nachdem Ian King (57kg, gr.-röm.) kampflos zum „Vierer“ kam, zeigte Andreas Trost im Schwergewicht seine ganze Klasse gegen Bytyqi Lumbardh. Innerhalb von 30 Sekunden hatte Trost mit einer Serie von „Durchdrehern“ den 16:0-Überlegenheitssieg zusammen. Ion Bulgaru (61kg, Freistil) holte den nächsten „Vierer“ für den ABA. Mit 16:0 aufgrund technischer Überlegenheit bezwang der ABA-Athlet noch in der ersten Runde Gentrit Mustafa.

Gäste auch nach Pause dominierend

Da der AB Aichhalden die Klasse 98kg, gr.-röm. unbesetzt ließ, kam Matteo Maffezzoli von der KG Wurmlingen/Tuttlingen zum lockeren „Vierer“. Den nächsten Sieg nach technischer Überlegenheit heimste Maxim Mamulat (66kg, gr.-röm.) für den ABA ein. Er bezwang Aaron Wucherer in nicht mal zwei Minuten mit 16:0.

Die Überlegenheit der Gäste hielt auch nach der Pause an. Leon Liedgens (86kg, Freistil) bestimmte klar das Duell gegen Antonio Milazzo von der KG. Bei einer 10:0-Führung kam Liedgens schon in der ersten Runde zum Schultersieg. Stefan Brugger (71kg, Freistil) hatte mit Riccardo Bonanno vom Gastgeber einen starken Widersacher vor sich. In einem ebenbürtigen Duell agierte Brugger gewohnt klug aus der Defensive, verkürzte erst in der letzten Minute auf 3:1, so dass er eine „Eins“ abgeben musste.

Zweiter Sieg für Silas Liedgens

Silas Liedgens (80kg, gr.-röm.) ging auch in seinem zweiten Oberligaeinsatz als Sieger von der Matte. Mit starken Aktionen kam der ABA-Athlet gegen Faik Iseni zu einer 11:1-Führung, was drei weitere Punkte für die Gäste bedeutete. Lorenz Brüstle (75kg, gr.-röm.) stand mit Anton Klimentov ein Hochkaräter der KG gegenüber.

Der ABA-Trainer ließ jedoch nur kleine Wertungen zu, so dass er beim 0:4 lediglich einen „Zweier“ abgab. Den letztlich deutlichen Mannschaftserfolg des AB Aichhalden untermauerte Dumitru Tulbea (75kg, Freistil) mit einem Schultersieg gegen Endrit Mustafa nach 14:0-Führung noch in der ersten Runde.

KSV Tennenbronn dreht Wettkampf

Fabian Reiner und der KSV Tennenbronn kamen zum erhofften Heimerfolg. Foto: Lothar Herzog

Seinen Heimkampf gewann Regionalligist KSV Tennenbronn mit 20:14 gegen den RSV Schuttertal. Bis Mitte der zweten Hälfte war der Geschehen noch offen, lag die Mannschaft von KSV-Trainer Matthias Brenn noch in Rückstand. Mit den letzten drei Einzelduellen drehten die Gastgeber den Kampf zu ihren Gunsten.

KSV-Ringer holen jeweils vier Punkte

Die Klasse 57kg, gr.-röm.) ließ der KSV unbesetzt. Jonas Schondelmaier (130kg, Freistil) unterlag 0:2 (0:4). Constanin Rusu (61kg, Freistil) und Luca Svaicari (98kg, gr.-röm.) holten nach 16:0-Überlegenheitssiegen jeweils einen „Vierer“. David Langenbacher (66kg, gr.-röm.) musste sich auf den Schultern (0:4, 0:14) geschlagen geben.

Matthias Schondelmaier macht alles klar

Den nächsten „Vierer“ für den KSV holte Timo-Marcel Nagel. Bei 15:0-Führung wurde sein Gegner wegen dritter Verwarnung aufgrund von Passivität) disqualifiziert. Leon Schetterer (71kg, Freistil) gestattete dem RSV Schuttertal die letzten Punkte, da er 0:4 (0:16 TÜ) verlor. Somit lag der KSV Tennenbronn mit 12:14 in Rückstand. Matteo Lehmann (80kg, gr.-röm.) glich mit 2:0 (4:0 pS), dem Fabian Reiner (75kg, gr.-röm.) ein 2.0 (9:5 PS) folgen ließ. Mit seinem Schultersieg beseitige Matthias Schondelmaier (75kg, Freistil) alle Zweifel am Heimerfolg des KSV Tennenbronn.

AV Sulgen stoppt seinen Negativtrend

Verbandsligist AV Sulgen hat seinen Negativlauf in Oberschwaben gestoppt. Mit 20:18 setzten sich die Schwarzwälder Ringer gegen die KG Baienfurt II durch, wiederholte damit den Erfolg aus der Vorrunde.

Rasanter Auftakt

Die Einzelduelle vor der Pause verliefen rasant. Mit drei „Vierern“ legte der AV Sulgen vor. Giorgi Chachua (57kg, gr.-röm.) hatte keinen Gegner. Giorgi Sakandelidze (130kg, Freistil) und Andrei Costerec (61kg, Freistil) gewannen jeweils nach technischer Überlegenheit 16:0 zur 12:0-Führung. Niclas Hadjio (98kg, gr.-röm.) verlor auf den Schultern und Leon Lamert (66kg, gr.-röm.) mit 0:16 (TÜ). Nachdem Sebastian Schrägle (86kg, Freistil) und Pierre Morhardt (71kg, Freistil) jeweils 0:4 (0:16 TÜ) unterlagen, führte die KG Baienfurt II mit 16:12. Doch Jannik Malz (80kg, gr.-röm.) sowie Andreas Moosmann (75kg, gr.-röm), die als Schultersieger die Matte verließen, brachten den AV Sulgen wieder mit 20:16 in Führung.

Letztes Duell entscheidet

So brachte das letzte Einzelduell die Entscheidung über den Mannschaftssieg, ruhten die Hoffnungen der Gäste auf Sebastian Franz (75kg,Freistil). Der AVS-Ringer agierte über die volle Distanz mit einer guten Defensivarbeit, gestattete seinem Gegner nur kleine Wertung. Damit hielt Franz die Niederlage mit 0:7-Punkten in engen Grenzen, gab nur einen „Zweiter“ ab und der AV Sulgen konnte nach langer Durststrecke wieder einen Sieg bejubeln.