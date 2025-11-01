Ringen AB Aichhalden: Optimale Ausbeute für ABA, KSV und AVS

Erfolgreich verlief der erste Teil des Doppelwettkampf-Wochenende für den AB Aichhalden, KSV Tennenbronn und AV Sulgen.
KG Wurmlingen/Tuttlingen – AB Aichhalden 7:27 (4:16). Weitaus deutlicher als im Hinrundenkampf dominierte der AB Aichhalden das Duell bei der KG Wumlingen/Tuttlingen. Schon zur Pause zeichnete sich der Sieg der Gäste ab. Beide Mannschaften ließen eine Gewichtsklasse unbesetzt. Nur diese vier Punkte konnten die Gastgeber in den ersten fünf Duellen verbuchen, derart souverän dominierten die ABA-Ringer das Geschehen.