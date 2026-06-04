Riesige Prozession in Lützenhardt: Fronleichnam ist ein farbenfrohes Fest – die Bilder

Ein großes Fest des Glaubens feierten die Katholiken an Fronleichnam in Lützenhardt. Hunderte von Gläubigen beteiligten sich an der Fronleichnamsprozession vom Kurgarten bis zur Herz-Jesu-Kirche. Auch von auswärts kamen zahlreiche Besucher, um die kreativen Blumenteppiche und mehr als 50 Motivtafeln zu bestaunen. Großes Lob wurde allen zuteil, die sich an der Gestaltung des Prozessionsweges in vorbildlicher Weise engagiert haben. Besucher lobten die Fleißarbeit der Ehrenamtlichen.

Unter dem Baldachin trug Pfarrer Joji Mathew (43) das Allerheiligste in der Monstranz und erbat den Segen Gottes für die Einwohner und die Welt.

Unter den Klängen der Musikkapelle mit Dirigent Dietmar Harr, die schon den Hochfest-Gottesdienst am Kurpark-Pavillon mitgestaltete, streuten die Erstkommunion- und Kindergartenkinder Blumen entlang des Wegs. Die Kinder des Herz-Jesu-Kindergartens bereicherten die Feier im Kurpark mit dem Lied „Vom Anfang bis zum Ende“. Der einheimische Holzkünstler Hans Georg Rothfuß stellte seine Kapellen-Holzmodelle am Prozessionsweg bei der Kirche aus.

Das Wetter hält

Vertrauen auf Gott zahlt sich aus: Die Protagonisten hatten wieder mal Glück mit dem Wetter. Vormittags hielt Petrus seine Schleusen noch geschlossen. Bei der Prozession blieb es trocken. Beim Festgottesdienst wurden alle Gleichgültigen und welche, die den Glauben verloren haben, in das Fürbittgebet eingeschlossen.

Ortsvorsteher Ludwig Blum zollt den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern seinen Respekt: „Dankbar bin ich über das Engagement der Bürger. Besonders erfreut die Beteiligung der jungen Generation.“ Hervorzuheben sei auch die Unterstützung durch Hans Bohnet, der den Grasteppich anlegte. „Seit Jahren fährt er den Traktor selbst an Fronleichnam um 5 Uhr in der Frühe“, betont Blum.

„Die Fronleichnamsprozession ist mehr als eine schöne Tradition. Sie ist ein öffentliches Glaubensbekenntnis“, sagte Pfarrer Joji Mathew bei seiner Ansprache im Kurpark. „Wir sagen damit: Herr, wir wollen dich nicht nur in unseren Kirchen haben. Du sollst mitten unter uns wohnen.“ Pater Mathew formulierte: „Segne unsere Häuser. Segne unsere Familien. Segne unsere Gemeinde. Segne unsere Welt!“

Der Influencer Gottes

Waldachtals Geistlicher schilderte den Lebensweg des computeraffinen römisch-katholischen Jugendlichen Carlo Acutis (1991-2006), der eucharistische Wunder katalogisierte und im Alter von nur 15 Jahren an Leukämie starb. Acutis, der in den Medien auch als Influencer Gottes oder als Cyber-Apostel bezeichnet wird, wurde 2020 seliggesprochen und 2025 heiliggesprochen. Er liebte Computer, das Internet und den Fußball. Er hatte Freunde, Hobbys und Träume. Sein Wirken nährt die Hoffnung, das Christentum ins Internet zu tragen. Sein berühmtester Satz lautet: „Die Heilige Eucharistie ist meine Autobahn in den Himmel.“ Fronleichnam, so Pater Joji, zeige den Weg zu Gott. Carlo Acutis sagte einmal: „Die Menschen stehen Schlange vor einem Konzert oder einem Fußballstadion, aber vor dem Tabernakel stehen sie oft nicht an.“ Pater Mathew folgerte: „Carlo wollte verstehen, was Gott uns in der Eucharistie schenkt.“

Unsere Empfehlung für Sie Prozession in Lützenhardt Warum Katholiken Fronleichnam feiern Bei Kaiserwetter strömten an Fronleichnam wieder Hunderte von Christen in den Luftkurort Lützenhardt.

Auch Jugendliche helfen

Wenn die Beteiligung der Helfer nach Einschätzung von Pfarramtssekretärin Christine Schmid insgesamt weniger geworden ist, wird das Fronleichnamsfest in Lützenhardt immer noch außerordentlich groß gefeiert. Hildegard Blum vom Organisationsteam meint: „Erfreulicherweise bringen sich auch Jugendliche ein.“ Und das ist auch 2026 eine gute Nachricht. „Viele Helferinnen und Helfer investierten Fleiß und Herzblut in die Gestaltung des Fronleichnamsfests“, hob Pfarrer Mathew hervor.

Gemeindefest im Anschluss

Auch beim anschließenden Herz-Jesu-Gemeindefest wurde das gute Miteinander in Lützenhardt und in der Katholischen Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler bekräftigt. Wieder einmal kokettierte der Luftkurort an der Waldach mit einer beispielhaften Gemeinschaftsleistung von Jung und Alt.