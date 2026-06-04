Riesige Prozession in Lützenhardt: Fronleichnam ist ein farbenfrohes Fest – die Bilder

Mit Blumenteppichen, Motivtafeln und starkem ehrenamtlichem Einsatz setzte Lützenhardt ein sichtbares Zeichen für Gemeinschaft und Glauben.
Ein großes Fest des Glaubens feierten die Katholiken an Fronleichnam in Lützenhardt. Hunderte von Gläubigen beteiligten sich an der Fronleichnamsprozession vom Kurgarten bis zur Herz-Jesu-Kirche. Auch von auswärts kamen zahlreiche Besucher, um die kreativen Blumenteppiche und mehr als 50 Motivtafeln zu bestaunen. Großes Lob wurde allen zuteil, die sich an der Gestaltung des Prozessionsweges in vorbildlicher Weise engagiert haben. Besucher lobten die Fleißarbeit der Ehrenamtlichen.