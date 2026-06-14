Richtfest in Onstmettingen: Milea-Seniorenpark – rund 100 Arbeitsplätze werden geschaffen

Auf dem Onstmettinger Hohberg entstehen gerade 80 Wohnungen, 88 Tagespflegeplätze und 33 stationäre Gerontoplätze. Im August 2027 sollen die ersten Bewohner einziehen können.
„Mit viel Energie, Geld und Mut ist hier ein Projekt entstanden, das viel verspricht“, meinte Albstadts Erster Bürgermeister Roland Schmidt, als er am Freitagvormittag beim Richtfest auf dem Onstmettinger Hohberg zu den versammelten Gästen sprach. Auf die Frage des Bauunternehmers Martin Bimbach, wie die Bürger des Stadtteils diesen Großbau aufgenommen hätten, meinte Schmidt, man habe es natürlich zunächst kritisch beäugt, doch die anfängliche Skepsis sei der Vorfreude gewichen.