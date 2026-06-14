Richtfest in Onstmettingen: Milea-Seniorenpark – rund 100 Arbeitsplätze werden geschaffen

Auf dem Onstmettinger Hohberg entstehen gerade 80 Wohnungen, 88 Tagespflegeplätze und 33 stationäre Gerontoplätze. Im August 2027 sollen die ersten Bewohner einziehen können.

„Mit viel Energie, Geld und Mut ist hier ein Projekt entstanden, das viel verspricht“, meinte Albstadts Erster Bürgermeister Roland Schmidt, als er am Freitagvormittag beim Richtfest auf dem Onstmettinger Hohberg zu den versammelten Gästen sprach. Auf die Frage des Bauunternehmers Martin Bimbach, wie die Bürger des Stadtteils diesen Großbau aufgenommen hätten, meinte Schmidt, man habe es natürlich zunächst kritisch beäugt, doch die anfängliche Skepsis sei der Vorfreude gewichen.

Auf der grünen Wiese, einem ehemaligen Bolzplatz, ist binnen acht Monaten ein Rohbau entstanden, der einmal 80 Bewohner beherbergen soll, vier Tagespflegen mit jeweils 22 Plätzen bietet und 33 stationäre Betten im Gerontrobereich bereithält. „Das kommt positiv an. Es wird schön, grün und lebhaft – ein tolles und modernes neues Quartier“, bestätigte Albstadts Baubürgermeister Schmidt. Denn hier soll nicht nur ein Ort des Wohnens, sondern der generationengerechten Begegnung entstehen.

Knapp 100 neue Stellen geschaffen

Im rund 5000 Einwohner zählenden Stadtteil werden darüber hinaus auch etwa 90 Vollzeitstellen entstehen. Geschäftsführer Richard Wolfframm vom Servicehaus Sonnenhalde, also dem Betreiber des Seniorenparks Onstmettingen, meinte kritisch: Wenn beispielsweise Daimler knapp 100 Arbeitsplätze in Albstadt schaffe, dann sei ziemlich sicher auch der Landrat vor Ort. Und sicher noch andere Leute aus der Politik. „Wir erschaffen etwas für die Generation, die für uns schon etwas geschaffen hat“, brachte es Richard Wolfframm auf den Punkt, denn eine Gemeinschaft wie früher habe man eben nicht mehr.

Der Rohbau der fünf Gebäude des Onstmettinger Seniorenparks mit dem Namen Milea ist fertiggestellt. Foto: Vera Bender

Damit Ehepaare nicht ausgegrenzt werden, gebe es im Milea-Pflegepark auch Zwei-Zimmer-Wohnungen, obwohl diese kaum rentabel seien. Denn die älteren Menschen sollen in eine Wohnung einziehen und nicht nur in ein Zimmer. „Wir haben das Dilemma, dass wir uns in der Branche entwickeln möchten, aber oft durch die Politik verhindert werden“, sagte Wolfframm. Mit der Gerontopsychiatrie schaffe man zudem in Onstmettingen auf dem Hohberg einen großen Außenraum und genügend Bewegungsflächen. Man wolle die Menschen aufnehmen und versorgen, aber die Selbstbestimmung so hoch wie möglich halten, heißt es.

Auch das Personal stehe bereits in den Startlöchern, denn das Servicehaus Sonnenhalde bilde in den verschiedenen Häusern selbst Pflegekräfte aus. Momentan zähle man insgesamt 90 Azubis, die allesamt ein Übernahmeangebot erhalten. Neben Vietnamesen und Kräften von den Philippinen, die inzwischen allesamt gut Deutsch sprechen, verfüge man auch über deutsche Fachkräfte, erklärte der Geschäftsführer.

Eröffnung im August 2027

„Wir sind zeitlich auf Kurs“, vermeldete Bauunternehmer Martin Bimbach und dankte den vielen Handwerksbetrieben für die gute Arbeit. Bisher seien 7000 Kubikmeter Erdaushub verzeichnet worden und man arbeite mit einem hohen Vorfertigungsanteil. Zudem gebe es höchste energetische Ansprüche für den Bau auf dem 10.000 Quadratmeter großen Areal an der Lichtensteinstraße 15. Fünf neue Gebäude mit einer Gesamtfläche von etwa 8140 Quadratmetern entstehen momentan und sollen im Sommer 2027 bezugsfertig sein. Mit dem Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner plant der Betreiber auf August.