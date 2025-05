Es war im März ein großer Erfolg für die Sportgymnastinnen des TV Bochingen: Vier Gymnastinnen des Vereins waren in Sindelfingen bei den württembergischen Meisterschaften an den Start gegangen.

Während in der Altersklasse 10-12 Alena Himmelspach und Amy Konstanzer ihre Übungen mit Reifen, Keulen und ohne Handgerät trotz anfänglicher Nervosität sehr sauber turnten und die Plätze 13 und 14belegten, richtete sich das Hauptinteresse doch auf eine andere Athletin.

Lesen Sie auch

Auch im größten Teilnehmerfeld der Altersklasse zwischen 13 und 15 Jahren erreichte die Bochinger Starterin Linda Zimmer im März mit ihren sehr soliden Darbietungen in Reifen, Keulen und Band den 17. Platz.

Großer Erfolg für Emma Sawade

Doch Emma Sawade, Tochter der Bundestrainerin Isabell Sawade, die in der Altersklasse ab 16 Jahren an den Start ging, sicherte sich mit ihrer überzeugenden Leistung den fünften Platz und qualifizierte sich in zwei Handgeräten für die baden-württembergischen Meisterschaften.

In Lahr waren die Besten unter sich

Nun überzeugte die Bochingerin in der Altersklasse 16+ mit erfolgreichen Platzierungen im Ball- und Reifenfinale beim Gerätefinale der baden-württembergischen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Lahr. Die besten Gymnastinnen des Bundeslandes präsentierten ihr Können mit verschiedenen Handgeräten.

Unsere Empfehlung für Sie Sport in Oberndorf Olympisches Gold glänzt in Bochingen Der Heimatort bereitet Isabell Sawade, der deutschen Teamchefin der Rhythmischen Sportgymnastik, ein besonderes Willkommen.

Emma Sawade qualifizierte sich mit den Handgeräten Ball und Reifen. Mit überzeugenden Leistungen hatte sie sich in Sindelfingen in diesen beiden Disziplinen einen Platz im hochkarätigen Teilnehmerfeld sichern können.

Zweimal in den Top Ten

In einem starken Wettkampf zeigte Emma Sawade insbesondere im Ballfinale Ausdruckskraft und Nervenstärke. Mit einer eleganten und dynamischen Übung erreichte sie einen hervorragenden sechsten Platz mit 17,150 Punkten. Auch mit dem Reifen wusste sie zu überzeugen und erturnte sich trotz anfänglicher Nervosität mit 15,450 Punkten Rang acht.